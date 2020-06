Ternyata Virus Corona yang Pandemi di Indonesia, Tak Masuk Kategori Covid-19 di Dunia, Ini Faktanya?

TRIBUN-TIMUR.COM - Perlu diketahui oleh warga Indonesia, ternyata virus corona yang jadi pandemi di Indonesia berbeda.

Bahkan dari para peneliti, jenis virus corona di Indonesia, dikatakan tidak masuk dalam kategori virus corona yang ada di dunia.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Prof Amin Soebandrio.

Melansir Kompas.com, Amin mengatakan terdapat tiga jenis virus corona di Indonesia yang tidak masuk dalam kelompok besar S, G, dan V.

Ejkman, kata Amin, sebelumnya telah mengirim tujuh genom virus corona dari Indonesia ke lembaga dunia.

Whole genome sequencing (WGS) itu dikirimkan kepada lembaga Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID).

Dari tujuh genom tersebut, tiga diantaranya dikelompokkan dalam kategori lain-lain.

"Nah tiga dari tujuh WGS yang dikirim Eijkman itu tidak termasuk S, G, maupun V,

"Sehingga sementara ini dikelompokkan sebagai others," kata Amin, Kamis (4/6).

Adapun GISAID sendiri merupakan salah satu lembaga yang melakukan penelitian terkait virus penyebab Covid-19.