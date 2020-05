Ternyata Ini Alasan Yeo Da Kyung The World of The Married Mau Jadi Selingkuhan Lee Tae Oh, Sikapnya

TRIBUN-TIMUR.COM - Satu indikator suksesnya Drama Korea The World of The Married adalah keberadaan pelakor Yeo Da Kyung

Dalam drama Korea The World of the Married itu, Yeo Da Kyung diceritakan sebagai wanita muda dari keluarga kaya di Kota Gosan.

Yeo Da Kyung juga memiliki wajah yang cantik dan pintar.

Tetapi, Yeo Da Kyung malah menjadi seorang wanita simpanan atau selingkuhan pria bernama Lee Tae Oh.

Publik pun bertanya-tanya mengapa Yeo Da Kyung mau menjadi pelakor dalam rumah tangga Lee Tae Oh dan istrinya, Ji Sun Woo.



Apalagi, Yeo Da Kyung sempat menerima banyak kecaman dari orang tua dan warga Gosam.



Lantas, apa alasan Yeo Da Kyung mau menjadi selingkuhan Lee Tae Oh?



Pemeran tokoh Yeo Da Kyung, Han So Hee belum lama ini mengungkap pemikirannya soal drama Korea The World of the Married.



Dalam wawancara itu, Han So Hee mengaku mengerti mengapa Yeo Da Kyung mau menjadi selingkuhan Lee Tae Oh.



“Awalnya, saya juga bertanya-tanya mengapa dia mau mencintai pria yang sudah menikah," ucap Han So Hee melansir Soompi.





"Da Kyung tumbuh di bawah pengaruh orang tuanya," tambah dia.



"Daripada pentingnya karier atau masa depannya, saya pikir dia sangat kekurangan emosi dan dorongan," ungkapnya.



Kendati begitu, Han So Hee mengaku sedikit mengerti mengapa Yeo Da Kyung rela memberikan segalanya pada Lee Tae Oh.



Menurutnya, Yeo Da Kyung tertarik dengan pria yang mau mengambil risiko besar.



"Bagi Da Kyung, kupikir seseorang yang tampaknya tidak memiliki apa-apa selain mengambil risiko akan terlihat keren,” kata dia kemudian tertawa.



"Juga, dia tampan. Saya tidak berpikir Da Kyung akan berkencan dengan pria yang tidak memiliki sesuatu untuk dipelajari," tambah dia.





Tak hanya itu, Han So Hee juga mengungkap pemikirannya soal adegan ranjangnya dengan Lee Tae Oh.



Han So Hee mengaku, adegan ranjang drama Korea The World of the Married merupakan pengalaman pertamanya sebagai aktris.



Ia mengatakan, sempat merasa gugup karena harus beradegan ranjang dengan aktor senior, Park Hae Joon.





Rasa gugup Han So Hee saat syuting drama Korea The World of the Married tidak sampai di situ.



Han So Hee juga merasa gugup ketika adegan memukul aktris senior lainnya, Kim Hee Ae, dari belakang.



"Itu adalah kegugupan yang sama sekali berbeda," ungkap Han So Hee.



“Meskipun ada adegan ciuman, itu adalah adegan ranjang pertamaku," sambung dia.



"Tae Oh ( Park Hae Joon ) sangat memperhatikan adegan ini," tambah dia.