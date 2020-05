Jika Mau Aman Belanja Makanan dan Minuman saat New Normal, Pastikan Penjual Lakukan ini

TRIBUN-TIMUR.COM - Semua sektor diminta bersiap untuk bergerak dalam rangka menyambut era baru yaitu New Normal.

Termasuk para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di bidang makanan dan minuman.

Lantas bagaimana pelaku UMKM tersebut yang juga terdampak Virus Corona dapat bergerak menyambut new normal yang akan terjadi setelah pandemi?

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi S Lukman mengatakan, para pelaku UMKM perlu bersiap menyambut new normal dengan mengutamakan higienitas atau kebersihan dari produknya.

"Salah satu caranya adalah usahakan sedikit mungkin menghindari sentuhan tangan dalam pembuatan makanan atau minuman," ujar Adhi dalam telekonferensi Krista Exhibitions bertajuk Recovery of the Food & Beverage Industry After Covid-19", Rabu (20/5/2020) malam.

Hal tersebut bagi Adhi akan menjadi kondisi baru dari bisnis UMKM di era New Normal.

Selain itu, ia juga menyoroti keadaan di pabrik industri makanan dan minuman di berbagai belahan dunia telah menerapkan physical distancing.

Ada jarak satu meter setiap pegawai dan lebih fokus pada industri 4.0 yang mengutamakan manusia dan mesin.

"Komunikasi kita dengan mesin, ini kan harus kita arahkan ke sana. Dengan kondisi seperti sekarang ini, adanya jarak sosial manusia dan digitalisasi. Bisa mempercepat kita untuk menerapkan industri 4.0," jelasnya.

Ia juga menyebut bahwa industri 4.0 tidak hanya berkutat pada perusahaan besar.

