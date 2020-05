Covid-19 dan Tesis Masyarakat Risiko

Oleh: Adi Suryadi Culla

Dosen FISIP Unhas dan Ketua Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan

Istilah masyarakat risiko (risk society) pertama kali dipopulerkan oleh Ulrich Beck dan Anthony Giddens, sosiolog Jerman dan Inggris.

Istilah tersebut sebenarnya merujuk pada kehidupan masyarakat modern, yang disebutkan oleh Beck sedang memasuki modernitas 'baru'.

Bedanya dengan yang lama ditandai pengelolaan kekuasaan dan kekayaan dengan distribusinya. Kini, tantangannya adalah risiko dan cara mencegahnya – dengan orientasi utama keselamatan dan keamanan (safety).

Beck menjelaskan 'risiko' (risk) dimasudkan sebagai, “kemungkinan-kemungkinan kerusakan fisik maupun mental dan sosial yang disebabkan oleh proses teknologi dan proses-proses kehidupan sosial lainnya”.

Proses dimaksudkan dalam masyarakat risiko adalah proses sosial yang kompleks, ekonomi, politik, pembangunan, komunikasi, pendidikan, kesehatan, medis, dan lainnya.

• Covid-19 dan Interupsi Alam Terhadap Kebijakan Ketahanan Pangan Indonesia

Dalam masyarakat risiko, masyarakat justru itu diperhadapan keadaan ketidakpastian (uncertainty). Berbagai kemungkinan baik buruk apapun dapat terjadi.

Kata Beck gamblang: “masyarakat berisiko residual telah menjadi masyarakat yang tidak dijamin asuransi” (the residual risk society has become an uninsured society) (Beck 1992).

Dalam masyarakat risiko tidak ada jaminan moralitas atau etika apapun pun untuk menghindarkan diri dari proses kehidupan yang kompleks, dengan segala resiko hidup dapat menimpa kapan dan di mana pun.

Itulah situasi kini, kita memasuki “gerbang era Masyarakat Resiko”. Bukan berarti bahwa semua kehidupan selalu berisiko, tapi bahwa risiko kehidupan senantiasa membayangi, mewarnai, dan mempengaruhi seluruh proses sosial masyarakat.