Musholla Ar Rahman Four Points by Sheraton Beri Sembako ke Pekerja Harian

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Four Points by Sheraton Makassar, beri sembako ke beberapa pekerja harian yang di rumah kan sejak akhir Maret lalu.

Total pekerja harian di Four Points yang sudah menerima bantuan kisaran 70 orang.

Demikian disampaikan General Manager Bapak Gede Sujana.

Ia mengatakan, kegiatan ini bentuk apresiasi dan terima kasih ke pekerja harian yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya selama bekerja di Four Points by Sheraton Makassar.

"Inisiasi yang dilakukan oleh Musholla Ar Rahman Four Points by Sheraton ini tentunya juga tidak lepas dari salah satu Marriott Culture, Take Care pillar (Us) yang bermakna kepedulian kita terhadap sesama terlebih lagi mereka pernah bekerja bersama kita," katanya, Kamis (15/5/2020).

Pengurus Musholla Ar Rahman Alamsyah menambahkan, adapun bantuan yang diberikan berupa uang tunai dan beras.