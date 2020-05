Deretan Skandal Pemain The World of The Married, Terlibat Prostitusi Anak hingga Mabuk di Bawah Umur

Tiga pemeran drama korea The World of The Married terlibat skandal

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Di tengah populernya drama Korea atau Drakor The World of The Married ada saja skandal yang terus menarik perhatian.

Masa lalu para pemeran tak terlepas dari sorotan publik.

Beberapa masa lalu para pemeran dianggap publik tak sesuai dengan norma menjadi perbincangan.

Diketahui The World of Married adalah drama yang menceritakan perselingkuhan yang terjadi pada pasangan suami istri Ji Sun Woo dan Tae Oh.

Drama terbaru JTBC, The World of the Married, terus menanjak ratingnya sejak tayang kali pertama.

Berikut deretan skandal pemeran The World of The Married:

1. Jung Joon Won

Jung Joon Won The World of The Married kedapatan minum alkohol, padahal masih di bawah umur (int)

Aktor remaja yang memerankan karakter Cha Hae Kang ini tersandung skandal lantaran sebuah unggahan di Facebook yang memperlihatkan dia sedang merokok dan minum keras.

Lahir 2004, usia Joon Won saat ini baru memasuki 17 tahun menurut usia di Korea. Sementara di Korea, aturan diperbolehkan minuman keras dan merokok adalah usia 19 tahun.

Agensi Joon Won sebelumnya juga sudah membuat pernyataan terkait kabar tersebut.