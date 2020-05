Apa Penyebab Kleptomania, Gangguan Mental yang Diderita Joon Young dalam The World of The Married

Dalam episode 13 drama korea The World of The Married terungkap Lee Joon Young menderita kleptomania

TRIBUN-TIMUR.COM-Episode terbaru Drama Korea The World of The Married akan tayang di JTBC, Jumat (8/5/2020) malam ini.

Sementara bagi penggemar drakor di Indonesia, bisa menyaksikannya melalui aplikasi Viu pada Sabtu (9/5/2020) besok.

Dalam preview episode 13 The World of The Married, terungkap Lee Joon Young anak dari Ji Sun Woo dan Lee Tae Oh mengidap gangguan mental kleptomania.

Lantas apa itu Kleptomania?

Kebanyakan orang tahu bahwa mencuri itu perbuatan salah, bahkan bisa dikatakan kriminal.

Tidak akan adil, jika kita mengambil suatu barang tanpa membayar atau minta izin pada pemiliknya.

Banyak orang di sekitar kita tentu akan menghindar dari sikap mencuri, karena ada konsekuensi hukumnya.

Namun, beberapa orang lainnya ternyata tidak bisa mengendalikan keinginan untuk mencuri atau mengambil milik seseorang.

Dilansir dari Wonderopolis, definisi kleptomania adalah seseorang yang tidak bisa berhenti atau mengendalikan keinginan untuk mencuri.

Biasanya, orang dengan kondisi ini merasa bersalah setelah mereka mengambil sesuatu yang bukan milik mereka.