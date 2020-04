Mulai Pekan Depan, Langgar PSBB Makassar Denda Rp 100 Juta

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Otoritas gabungan percepatan penanggulangan Covid-19 di Sulsel dan Kota Makassar tengah merancang pemberlakukan sanksi bagi pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar.

Pengetatan aturan ini dijadwalkan mulai berlaku pekan depan, 5 hingga 31 Mei 2020.

Kelak jika berlaku, pelanggar ketentuan ini akan didenda pidana maksimal 12 bulan penjara dan denda minimum Rp100 juta.

“Rincian baru kita bahas bersama polisi,” kata Plt Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulsel Arafah Palu, dalam jumpa pers virtual Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sulsel, Rabu (29/4/2020) pukul 20.00 Wita.

Jumpa pers dipandu Jubir Gugas Covid-19 Erwin, dan dihadiri Kadis Kesehatan Provinsi Sulsel Dr Ichsan Mustari, Kabid Penanganan Sosial Dinsos Provinsi Kasmin, dan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB Sulsel Hendro.

Menurutnya, sanksi pidana dan denda ini merujuk sejumlah ketentuan hukum.

“Apakah kita pakai UU Kekarantinaan Kesehatan atau aturan lain,” kata Arafah.

Rujukan sanksi ini adalah Peraturan Menteri Perhubungan No 25/2020 terkait Larangan mudik, UU No 6 tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, PERMENKES No.9 Tahun 2020 Pedoman Penerapan PSBB serta Peraturan Wali Kota tentang PSBB Nomor 22 Tahun 2020.

Ketentuan ini akan berlaku di semua titik masuk dan keluar masuk, baik untuk moda transportasi darat, pelabuhan laut dan bandara udara.

Disebutkan operasi pembatasan lalu lintas orang ini, akan fokus bagi mereka yang akan keluar dari Kota Makassar.