Rumah Ariel Diburamkan Google Sebulan, Ternyata Simpan Kisah Sadis Selama 10 Tahun,Penemuan Tetangga

TRIBUN-TIMUR.COM - Dengan aplikasi Google Maps dan aplikasi sejenis lainnya, masyarakat bisa mengakses alamat dan Lokasi tertentu secara akuran hanya dengan Ponsel.



Namun tahukah kami ternyaa ada tempat yang dirahasiankan Google seperti pangkalan militer, lokasi rahasia pemerintah, hingga lokasi ngeri yang dianggap akan mengganggu.



Rumah Ariel ini misalnya. Disembunyikan Goole bahkan diburamkan hingga tak ada yang bisa mengenali dan melihat tempatnya.



Belakangan diketahui telah terjadi kejahatan luar biasa di lokasi tersebut selama 10 tahun.



Praktek peganiayaan dan sadisme di dalam rumah yang dari luar terlihat biasa saja.

• Hari Kartini, PMII Rayon FEBI UIN Alauddin Adakan Dialog Refleksi Tentang Perempuan

• Animator Popeye Tom and Jerry Gene Deitch Meninggal Dunia Usia 95 Tahun di Praha Republik Ceko

• Pemprov Sulbar Salurkan Sembako Kemanusiaan Covid-19

Cek selengkapnya di sini:Salah satu rumah penduduk di Cleveland, Ohio dikaburkan mesin pencarian melalui aplikasi Google Street View.Rumah tersebut terletak di 2207 Seymour Ave, Cleveland, OH 44113, Amerika Serikat.Ternyata, dibalik langkah Google ini, ada kasus mengerikan yang dilakukan oleh sang pemilik rumah.Yakni kasus penculikan dan kekerasan seksual yang dilakukan selama 10 tahun oleh seorang pria.Diketahui, Pria sekaligus pemilik rumah tersebut adalah Ariel Castro.Dikutip dari The Sun via Tribunnews.com, Ariel Casto sebelumnya telah memiliki seorang istri dan empat anak.