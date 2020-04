TRIBUN-TIMUR.COM - Chord Gitar & Lirik Lagu Tiada Duka Yang Abadi Opick, Kunci Gitar Mudah Diikuti dari Am

Inilah Chord Gitar dan Lirik Lagu Tiada Duka Yang Abadi

Penyanyi: Opick

[Intro]

Am E Bm Am

Am Dm E



[Verse 1]

Am Dm G C

Tiada duka yang abadi didunia

F G C

Tiada sepi merantaimu selamanya

Dm

Malam kan berakhir

Am

hari kan berganti

E

Takdir hidup kan dijalani



[Verse 2]

Bm Em A D

Tangis dan tawa nyanyian yang mengiringi

G A D

Hati yang rindu tanda cinta dijalan-NYA

Em

Namun ku percaya