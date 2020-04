Dunia Baru Setelah Pandemi Covid-19

Oleh: Muh Zulkifli Mochtar

Doktor alumni Jepang asal Makassar. Bermukim di Tokyo

KITA sudah banyak mengonsumsi informasi Covid-19 dalam tiga bulan belakangan ini. Pertanyaan terpenting, kapan wabah iniakan berakhir?

Peraih Nobel Prize Physiology-Medicine tahun 2012 Professor Yamanaka Shinya mengestimasikan akan setahun.

Estimasi PM Singapura Lee Hsien Loong, akan lebih dari satu tahun.

Jika berkaca ke timeline tipikal pandemi lain di masa lalu, biasanya antara 12 hingga 36 bulan.

Ini berhubungan juga dengan pengembangan vaksin.

Lupakan sejenak angka jumlah kasus terinfeksi. Mari kita berandai, pandemi akan berakhir setahun lagi.

Lalu, apa yang berubah setelah semua berlalu? What does the future world look like?

Diyakini, wajah dunia akan banyak berubah setelah pendemi berakhir.

Dalam berbagai perspektif. Di sini saya membahas beberapa di antaranya.