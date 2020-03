Project Dakwah Ajak Masyarakat Belajar Ngaji di CFD Boulevard

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komunitas Project Dakwah mengajak warga masyarakat untuk belajar mengaji di area Car Free Day (CFD).

Seperti yang terlihat di CFD Jl Boulevard, Makassar, Minggu (15/3/2020) pagi.

Koordinator Ngaji On the Street, Dedy Muliarif, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut rutin diadakan setiap pekan.

Program tersebut bernama Ngaji On the Street. "Ngaji On the Street adalah salah satu program dari Project Dakwah yang setiap pekan diadakan di Car Free Day," katanya.

Dedy menyebut, Ngaji On the Street telah dilakukan di beberapa area CFD di Makassar.

"Kemarin kita adakan di Car Free Day Sudirman, tapi beberapa kendala kami jadi kami adakan di Car Free Day Boulevard," ungkapnya.

Kegiatan Ngaji On the Street bertujuan untuk mengajak peserta CFD untuk belajar ngaji dan menyetor hafalan.

"Mengajak untuk teman-teman menyetor hafalan, belajar ngaji yang memang dari awal, yang sudah hilang penyebutannya begitu," jelasnya.

Ngaji On the Street juga mengajak masyarakat untuk berinfak. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan Project Dakwah.

"Akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan dakwah lainnya, seperti tabligh akbar dan sedekah Jumat pekanan," katanya.