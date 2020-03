Trending No 1 di YouTube, Ini Lirik Lagu Kick It - NCT 127, Lengkap dengan Terjemahan Indonesia 

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Grup vokal pria asal Korea Selatan NCT 127 baru saja merilis lagu terbarunya.

Single terbaru berjudul Kick It diunggah melalui Kanal YouTube SM Town pada Kamis (5/3/2020).

Baru saja dirilis, video klip Kick It - NCT 127 langsung merangkak ke jajaran Trending YouTube nomor 1.

Sementara itu, lirik lagu Kick It - NCT 127 bercerita tentang keberanian mereka menghadapi kehidupan baru dan melewati rintangan.

Hingga berita ini diterbitkan, Jumat (6/3/2020) lagu tersebut telah ditonton lebih 1 juta kali.

Berikut lirik lagu Kick It - NCT 127;

Yeah, let me introduce you to some

New things (Ayy-oh), new things (Ayy, woah), new things (Woo)

Bass kick swingin' like I'm Bruce Lee

Bruce Lee (Ayy-oh), Bruce Lee (You want it?)

Shimmy, shimmy, shimmy

bul but-eul-ui mal-iya bul but-eul-ui mal-iya (You know that)

i mudaee oleunda ttaeneun (Ha)

naneun ijeon jjileuneun jwau Bruce Lee (Ayo)

nal-a danineun halu jong-il Bruce Lee

Yeah, yeah

Coming up, jigeum yeogie

Baby, i neukkim-eun ihaehal sueobsneun meolineun

Fighting for all day

amugeosdo saeng-gaghaji anhgo ne yaegidaelo geol-eo

eoduun eojega oneul-eul samkyeo beoligi jeon-e

nae mogsolineun deo ulliji anh-eumyeon oechimyeon johda

na-egeneun no more trauma

Baby, we go wild (Ayy-ayy)

One two seven squad (Ayy- ayy)

naneun ijeon jjileul pow

jwaulo geod-eocha pow

naneun ijeon jjileuneun jwau

New things (Ayy-oh), new things (Ayy, woah), new things (Woo)

uliga eodileul gadeunji chugjee

kkobja chugbaeleul (Ayy-oh) like my birthday (You want it?)

modu geod-eocha ollilyeo nop-a (You know that)

Where my roof it? (You know that)

jibung-i ujue (Ha)

(Na, na, na, na, na, na)

naneun ijeon jjileuneun jwau Bruce Lee (Ayy-oh, ha)

nal-a danineun halu jong-il Bruce Lee (Say what?)

(Na, na, na, na, na, na)