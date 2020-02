Grand Final Indonesian Idol 2020 Bukan Hanya Lyodra vs Tiara, Pertemuan Perdana Ahmad Dhani & Maia 

TRIBUN-TIMUR.COM - Grand Final Indonesian Idol 2020 Bukan Hanya Lyodra vs Tiara, Ahmad Dhani & Maia Estianty Pertemuan Perdana!

Panggung Grand Final Indonesian Idol 2020 akan berlangsung seru malam ini, Senin (24/2/2020).

Bukan hanya tentang pertarungan dua grand finalist, Tiara dan Lyodra yang akan memperebutkan gelar juara Indonesian Idol 2020.

Bintang tamu yang tampil di babak final Indonesian Idol 2020 juga tak main-main.

Andmesh, Denny Caknan, dan Dewa 19 menjadi bintang tamu yang akan menyanyi pada malam ini, Senin (24/2/2020).

"THE ONE AND ONLY @de19wa akan ikut memeriahkan pangung #IdolGrandFinal

Apa saja lagu dari DEWA 19 yang paling kalian suka sampai saat ini?

Tunggu info selanjutnya di social media #IndonesianIdol untuk bintang tamu hebat dan kejutan lainnya ya..

Tonton GRAND FINAL Indonesian Idol, hari Senin 24 Februari 2020, pukul 21.00 WIB di @officialrcti," tulis akun Instagram @indonesianidolid.

Pemilihan Dewa 19 sebagai bintang tamu disorot karena masa lalu salah satu personelnya dengan juri Indonesian Idol 2020.