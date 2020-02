Makan Siang Sepuasanya di Mercure Makassar Mulai Rp 68 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Hotel Mercure Makassar Nexa Pettarani, menghadirkan promo makan siang bernama Business Lunch.

Promo ini dihadirkan sebagai bentuk komitmen manajemen, memuaskan pengunjung setianya.

Mengusung konsep all you can eat atau makan sepuasnya, tamu dapat menikmati beragam sajian Indonesian food.

Mulai dari hidangan pembuka, makanan utama, hingga makanan penutup di hotel bintang 4 yang berlokasi di Jl AP Pettarani No 4 Makassar, Sulawesi Selatan ini.

Para tamu bisa menikmati promo ini, setiap hari Kamis mulai pukul 12.00 hingga 14.00 Wita di Losari Restaurant.

Demikian disampaikan Marketing & Communication Mercure Makassar Nexa Pettarani, Rian Irianto Anuggerah.

Ia mengatakan, promo kali ini kami ingin menyasar para eksekutif yang ingin menikmati suasana baru saat istirahat makan siang.

“Harga yang kami tawarkan sangat terjangkau, hanya Rp 68 ribu nett per pax," katanya saat dikonfirmasi Tribun Timur, Rabu (19/2/2020).

Menurutnya, penawaran ini berlaku hingga April 2020 mendatang.

