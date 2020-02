Terpilih Aklamasi, Ini Pesan Ketua PMII Bulukumba ke Ketua Komisariat UMB

TRIBUNBULUKUNBA.COM, UJUNG BULU - Herman resmi kembali menjabat Ketua PMII Universitas Muhammadiyah Bulukumba.

Ia terpilih sedara aklamasi di Rapat Tahunan Komisariat (RTK) IX PMII Universitas Muhammadiyah Bulukumba, Minggu (16/2/2020) kemarin.

Rapat dengan mengusung tema "New Leader, New Mover for New Movement" ini, dihadiri puluhan kader PMII, dan berlangsung tertib dan terlaksana dengan baik.

“Ini adalah amanah, kami akan bekerja maksimal dalam pengembangan potensi kader dan siap melanjutkan gerakan biru kuning di kampus secara kolektif dan berkelanjutan,” kata Heri, sapaan akrab Herman.

Dia berharap, amanah yang diembannya kini, mampu terealisasi dengan menjalankan secara kolektif oleh semua kader PMII UMB.

Dia mengakui, roda organisasi akan berjalan dengan baik jika keberagamaan persepsi dibingkai utuh dalam kebersamaan.

Ketua Demisioner, Komisariat PMII Universitas Muhammadiyah Bulukumba, Hardiyanti Mus berharap, tongkat estafet kepemimpinan pada pengurus baru merupakan eksistensi keberhasilan kaderisasi PMII Universitas Muhammadiyah Bulukumba.

“Semoga kepemimpinan Herman memberikan warna baru dalam gerak PMII di Kampus Muhammadiyah Bulukumba dan dapat merekonstrusi serta bersinergi untuk ciptakan gerakan milenial di segala elemen Universitas Muhammadiyah Bulukumba,” harap Dian, sapaan akrab Hardianti Mus.

Sementara itu, Ketua Cabang PMII Bulukumba, Andi Chaidir Alif merekomendasikan Komisariat PMII Universitas Muhammadiyah Bulukumba segera membentuk Badan Semi Otonom Korps PMII Puteri (KOPRI) di Kepengurusan yang ini.

“Komisariat PMII UMB memiliki potensi kader puteri yang besar, baik secara kuantitas maupun kualitas, untuk itu di kepengurusan yang baru nanti agar membentuk KOPRI agar gerakan kader perempuan nantinya lebih terukur dan terarah,” jelas Chaidir, yang juga alumni Universitas Muhammadiyah Bulukumba itu. (TribunBulukumba.com)

Laporan Wartawan Tribun Timur, Firki Arisandi, IG: @arisandifirki

