Siswi SMA 17 Makassar Juara Lomba Esai Persahabatan Jepang-Indonesia, Dapat Hadiah Beasiswa Jenesys

TRIBUN-TIMUR.COM - Siswi SMA Negeri 17 Makassar, Nurfaiqa Hardjo berhasil menjadi juara pertama Lomba Esai Persahabatan Jepang - Indonesia untuk siswa/siswi SMA dan sederajat di Sulsel tahun 2019.

Atas prestasinya, Nurfaiqa Hardjo berhak mendapatkan sejumlah hadiah menarik dari penyelenggara dan sponsor ditambah beasiswa Jenesys (Japan – East Asia Network of Exchange for Students and Youths).

Jenesys merupakan program pertukaran pemuda di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara dengan Jepang untuk memperdalam rasa saling pengertian di antara para remaja yang akan berperan penting di negara-negara peserta.

Nurfaiqa Hardjo akan ke Jepang untuk mengikuti program ini selama sepekan pada akhir Maret 2020.

Hanya Nurfaiqa Hardjo atau juara pertama yang berhak mendapatkan beasiswa Jenesys.

Esai karya Nurfaiqa Hardjo dinyatakan juara pertama setelah menyingkirkan 800 esai lainnya.

Pada tahun ini, jumlah peserta Lomba Esai Persahabatan Jepang - Indonesia untuk siswa/siswi SMA dan sederajat di Sulsel membludak.

Peserta tercatat sebanyak 788 siswa dan siswi.

Jumlah peserta meningkat sekitar 5 kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

Sementara, waktu penyerahan naskah esai peserta kepada panitia berlangsung selama 2 bulan, 14 Oktober 2019 hingga 13 Desember 2019.