Hotel Four Points Gelar Donor Darah, Target 250 Kantong

Suasana donor darah di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (13/2/2020)

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Hotel Four Points by Sheraton Makassar kembali menggelar Donor Darah.

Bakti sosial yang rutin digelar tiga bulan sekali ini mengganddeng Palang Merah Indonesia (PMI) Sulawesi Selatan.

Kegiatan ini berlangsung di At Lotus B, Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (13/2/2020) pukul 09.00 hingga 13.00 wita.

Mengusung tema Love Others With Your Blood, aksi ini merupakan bagian dari perayaan Valentine Day 2020.

Demikian disampaikan Assistant Marketing Communication Manager, Sheila.

Ia mengatakan, pihaknya menargetkan 250 kantong darah pada kegiatan donor kali ini.

"Donor darahnya ramai, pendonornya tentu dari karyawan Four Points sendiri, sejumlah komunitas, IMB Group, media, instansi, serta para dan pengunjung hotel," katanya pada Tribun Timur, Kamis (13/2/2020).

Menurut Sheila, kegiatan ini memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk membantu mereka memerlukan bantuan darah.

"Ini Budaya Marriott International yang kami terapkan di Four Points sejak dulu, yakni saling menolong," bebernya.

Pihak Four Points dan PMI pun senang, antusias pendonor sangat besar.

"Yuk cintai sesama, dengan memberikan setetes darah kita untuk menyambung kelangsungan hidup teman-teman kita semua," tuturnya. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit

