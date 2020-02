Ananda Sukarlan Kenang BJ Habibie Saat Konser Rapsodia Nusantara di Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ananda Sukarlan kembali menyambangi Kota Makassar.

Kali ini dalam rangka Konser pertama Tur Nasional Rapsodia Nusantara.

Konser digelar di Hotel Aryaduta Jl , Kota Makassar, Minggu (9/2/2020).

Tak sendiri, Maestro Piano ini ditemani dua pianis muda berbakat yakni Michael Anthony dan Vivienne Thamrin.

Ananda Sukarlan menampilkan Rapsodia Nusantara 15, Variations on SM Mochtar's "Kasih Ibu" dan Mendelssohn's Wedding March Going East.

Michael Anthony memainkan lantunan piano Rapsodia Nusantara no 1 (Betawi), Rapsodia Nusantara no 5 (Makassar) dan Two Preludes of Sergei Rachmaninov.

Sedangkan Vivienne pianis muda berbakat asal Makassar melantunkan Rapsodia Nusantara no 3 (Ambon/Maluku) dan Ballade no 1 in g minot by Frederic Chopin.

Ditengah-tengah penampilan Ananda mengedang dua tokoh. Pertama ia mengenang mediang mantan presiden Indonesia BJ Habibie, kedua pemusik dan komponis Indonesia SM Mochtar.

"Ketika memainkan Rapsodia Nusantara saya selalu mengingat BJ Habibie. Sebab lantunan ini mendapat dukungan dari beliau. Dia menginspirasi saya untuk membuat Rapsodia Nusantara," katanya.

Menurut Habibie kata Ananda, lewat Rapsodia Nusantara kita dapat memperkenalkan Indonesia ke kancah Internasional. Seperti tradisi musik klasik.

"Saya juga mengenang Mochtar, sosok pemusok dan komponis Indonesia yang jarang diketahiu orang. Padahal ia berbakat, saya begitu mengidolakannya," katanya.

Lewat Variations on SM Mochtar's bertajuk Kasih Ibu, Ananda Sukarlan mengaku khusus mempersembahkan untuk mendiang Mochtar.