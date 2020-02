PKK Sulsel di Bawah Kendali Lies F Nurdin Bermitra dengan Berbagai Pihak Demi Kurangi Sampah Plastik

TRIBUN-TIMUR.COM - Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Lies F Nurdin menjalin kemitraan bersama puluhan mitra yang terdiri atas perusahaan swasta, BUMN, lembaga masyarakt hingga perguruan tinggi untuk mengurangi penggunaan sampah plastik.

Kegiatan yang bertema Kemitraan Menjaga Bumi ini juga didukung oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup RI dan Konsulat Jenderal Australia untuk Makassar.

Berlangsung di upper ground Mal Phinisi Point, Tanjung Bunga, Makassar, Sulsel, Rabu (5/2/2020).

Baik BUMN, perusahaan swasta maupun lembaga masyarakat yang tergabung dalam kemitraan ini berkomitmen melanjutkan dan mendukung kampanye pengurangan plastik ke masyarakat.

Kampanye ini juga diikuti perilaku penggunaan produk ramah lingkungan dan menghindari penggunaan plastik oleh masing-masing mitra.

Sebanyak 26 mitra bergabung dalam kampanye ini di antaranya Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, Asosiasi Perancang Pengusaha Muda Indonesia, PLN, Bank Sulselbar, Unhas, Yayasan Konservasi Laut Indonesia, Rinra Hotel, Perum Pegadaian, hingga Australia Connect.

Demikian siaran pers Humas Setprov Sulsel.

Lies F Nurdin dalam arahannya menitikberatkan perlunya membangun kesadaran dan bergerak seluruh elemen untuk mengurangi penggunaan produk plastik.

"Dalam setahun terakhir ini saya memang aktif mengampanyekan Say No to Plastic, sebab dampak dari penggunaan produk berbahan dasar plastik sekali pakai ini sangat berbahaya bagi lingkungan dan kehidupan kita," kata Lies F Nurdin.

Perempuan yang telah 33 tahun menjadi dosen di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin ( Unhas ) ini juga menguraikan kondisi kritis perairan yang telah dicemari mikroplastik.