Miris, Ibu 3 Anak Miliki Obsesi Seks Tak Wajar, Sehari 5 Kali Pun Tak Cukup, Begini Kisah Rebecca?

TRIBUN-TIMUR.COM - Benar-benar terjadi, seorang wanita yang menjadi penggila berhubungan badan bernama Rebecca Barker (37).

Rebecca membagikan kisah memilukan yang dialaminya tersebut pada 2018 silam.

Dikutip dari The Sun, Sex addict Rebecca Barker tells of how condition ‘took over her life’ and how five times a day wasn’t enough

(Pecandu seks Rebecca Barker menceritakan bagaimana kondisi '(seks) mengambil alih hidupnya' dan bagaimana lima kali sehari tidak cukup)

Tinggal di kota Tadcaster, Yorkshire Utara, Inggris, kehidupan wanita ini hancur akibat kencaduan berhubungan intim.

Mengutip Eva.vn dia mengatakan, "lima kali sehari tidak cukup," kata Rebecca tentang kebutuhannya yang aneh itu.

Sayangnya, hal itu menyebabkan hubungannya dengan lingkungan sekitar menjadi putus.

Rebecca mengatakan bahwa dia pernah punya pacar yang awalnya bisa memenuhi gairahnya tersebut.

Namun, setelah beberapa saat, pacarnya dengan cepat curiga ketika dia terus ingin dekat dan berhubungan badan dengannya.

