ONEOKROCKJAKARTA2020 Trending Topic Twitter, Tiket Mulai Dijual di Traveloka & oorjakarta.com

One Ok Rock Trending Topic Twitter, tiket Mulai Dijual di Traveloka & oorjakarta.com

TRIBUN-TIMUR.COM - Tiket konser One Ok Rock , band rock asal Jepang , mulai dijual hari ini, Senin (20/1/2020).

Rencananya One Ok Rock bakal menggelar konser pada 30 Mei 2020 di Istora Senayan, Jakarta.

Tiket konser One Ok Rock dijual hari ini di Traveloka.com dan oorjakarta.com.

Pengguna Twitter ramai mencuitkan susahnya mendapatkan tiket konser tersebut.

Tagar #ONEOKROCKJAKARTA2020 sempat menduduki posisi teratas trending topic Indonesia pagi tadi.

Tagar tersebut masih menduduki sepuluh besar sebagai topik yang masih hangat diperbincangkan di lini masa Twitter hingga siang tadi.

Tahun lalu, One Ok Rock sebenarnya sudah datang ke Indonesia.

Pada Jumat (3/5/2019) lalu, band yang beranggotakan Taka (vokal), Toru (gitar), Tomoya (drum) serta Ryota (bass) menjadi pembuka konser Ed Sheeran.

Sekarang mereka bakal manggung di Indonesia sebagai bagian dari tur Asia 2020 guna mempromosikan album teranyar berjudul EYE OF THE STROM.