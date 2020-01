Hak Berdaulat di ZEE

Oleh: M. GHUFRAN H. KORDI K.

Pengamat masalah Perikanan & Kelautan

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sangat luas. Mencapai 2,55 juta km2. Terletak di luar laut teritorial yang lebarnya 200 mil (321,869 km). Tidak hanya di ZEE di Laut Natuna Utara yang rawan pencurian ikan oleh kapal penangkap ikan asing, tetapi di seluruh ZEE Indonesia.

Bahkan sebelum tahun 2016, banyak sekali kapal penangkap ikan asing masuk dan menangkap ikan hingga ke perairan laut teritorial Indonesia. Namun, berita tentang pencurian ikan oleh kapal asing menurun sejak kebijakan penenggelaman kapal oleh Menteri Kelautan dan Perikanan saat itu, Susi Pudjiastuti (2014-2019).

Jumlah kapal yang ditenggelamkan Menteri Susi mencapai 556 kapal dari berbagai negara, terbanyak dari Vietnam. Kebijakan penenggelaman ditempuh karena kapal-kapal yang dilepaskan, kemudian tertangkap kembali.

Sebagian kapal juga tidak layak digunakan atau rusak ketika menunggu proses peradilan. Biaya perawatan kapal-kapal tersebut juga tidak murah.

Hak Berdaulat

Yang perlu dicatat dalam penenggelaman kapal pencuri ikan adalah ketegasan pemerintah dalam menjaga dan melindungi sumber daya ikan di perairan Indonesia, termasuk di ZEE. ZEE adalah perairan yang bagi negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat (sovereign rights).

Di dalam Konvensi Hukum Laut atau UNCLOS (the United Nations Convenvention on the Law of the Sea) 1982, Bab V yang mengatur ZEE pada Pasal 55 dan Pasal 57 menyebutkan, ZEE adalah jalur laut yang terletak di luar dan berbatasan dengan laut teritorial suatu negara yang lebarnya 200 mil diukur dari garis dasar yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial.

Hak dan kewajiban negara pantai pada ZEE antara lain: (a) hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dari perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya; (b) hak berdaulat atas kegiatan lain untuk eksplorasi dan eksploitasi di zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus, dan angin; (c) yurisdiksi untuk pendirian dan pemanfaatan pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan laut (Pasal 56).

Berbeda dengan kedaulatan (sovereignty) suatu negara pantai atas laut teritorial atau suatu negara kepulauan atas perairan kepulauannya, kekuasaan negara pantai atas sumber daya ikan yang terkandung di dalam ZEE ditetapkan sebagai hak-hak berdaulat (sovereign rights).