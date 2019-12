Thahar Rum Hadiri Launching Buku Bahtiar Manadjeng, Isyarat Paket di Pilkada?

chalik / tribun timur

Wakil Bupati Luwu Utara, M Thahar Rum menghadiri Kick Off Banua To Ciung dan Launching Buku Luwu Utara Kepingan Surga di Teras Adira Coffee and Eatery, Jl Sultan Hasanuddin, Masmba, Kamis (26/12/2019).