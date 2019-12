Yuk ke Bazar Buku Big Bad Wolf, Ada Diskon 20 Persen Bagi Pelajar

Pengunjung mengamati aneka koleksi buku dalam Big Bad Wolf Makassar 2019 di CCC Makassar, Senin (2/12). Panitia menyediakan diskon khusus tambahan 20 persen bagi pelajar dan mahasiswa selama even berlangsung. Tribun timur/muhammad abdiwan

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Bazar Buku Big Bad Wolf hadir di Celebes Convention Centre Makassar, Senin (2/12/2019).

Ada jutaan buku berkualitas disediakan dengan harga terjangkau.

Big Bad Wolf Makassar 2019 memberikan penawaran spesial bagi pelajar dan mahasiswa.

"Kami melihat terjadinya peningkatan minat baca yang cukup besar," ujar Presiden Direktur Big Bad Wolf Indonesia, Uli Silalahi.

Sehingga ada diskon khusus bagi para pelajar, agar dapat memacu untuk lebih gemar lagi membaca buku.

"esuai dengan misi kami yaitu, meningkatkan minat baca dan mencerdaskan bangsa. Kami berikan diskon 20% untuk buku fiksi, cukup dengan membawa kartu pelajar, kata Uli Silalahi.

Harapannya dengan memberikan banyak diskon tambahan dan adanya bazar buku big bad wolf, minat baca di Indonesia terus meningkat.

Apabila rajin membaca buku, maka anak-anak akan menjadi kritis sehingga tidak mudah lagi termakan hoax.

Sekedar diketahui, sesuai data oleh The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) pada tahun 2012, indeks membaca dan berliterasi masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0.001 persen.

Artinya dari 1000 orang Indonesia, hanya satu orang yang rajin membaca.

Riset berbeda bertajuk Most Literate Nation In the World yang dilakukan oleh Central Connecticut State Univesity pada Maret 2016 lalu, menyatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca.

