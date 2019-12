Gapensi Goes To Campus 2019 Hadir di PNUP Makassar, Ada Carrier Workshop

Gapensi Goes To Campus hadir di Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) Makassar, Senin (2/12/2019).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Gapensi Goes To Campus hadir di Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) Makassar, Senin (2/12/2019).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh DPP Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapensi) dalam rangkaian menuju HUT ke-61.

PNUP Makassar sendiri merupakan kampus keempat yang menjadi lokasi penyelenggaraan Gapensi Goes To Campus.

Sebelumnya kegiatan serupa telah berlangsung di Universitas Balikpapan, Universitas Sriwijaya, dan Universitas Tanjung Pura Pontianak.

"Ini adalah bagian dari rangkaian HUT ke-61 Gapensi dan menuju Rapimnas nanti, Gapensi Goes To Campus diselenggarakan di tujuh Kampus dan PNUP ini menjadi kampus keempat," ucap Sekjen DPP Gapensi, Andi Rukman Karumpa.

Adapun even Goes To Campus ini menghadirkan dua kegiatan utama yakni Carrier Workshop dan Seminar Nasional.

Gapensi menggandeng sejumlah pihak dalam menyukseskan kegiatan ini seperti Pemprov Sulsel, Kementerian PUPR, dan Gabungan Ahli Teknik Nasional Indonesia (Gatensi).

Kemudian juga bekerjsama dengan

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Indonesia, dan Indonesian Society of Steel Construction (ISSC).

Perwakilan dari seluruh lembaga ini juga menjadi narasumber pada Carrier Workshop dan Seminar Nasional.

Andi Rukman menambahkan bahwa tujuan utama kegiatan ini yakni mendekatkan pelaku atau pengusaha konstruksi dengan calon-calon SDM dari kalangan mahasiswa.