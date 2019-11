Nurdin Abdullah 'Curhat' ke Presiden Sebelum Tata OPD, Dua Pejabat Disebut-sebut

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah mengutarakan kekecewaannya terhadap dua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulsel.

Dua pejabat itu adalah, Kadis Tarkim Sulsel Andi Bakti Haruni, dan Kadis Perikanan Sulsel Sulkaf Latief.

Menurut Gubernur Sulsel, para pejabatnya ini tidak bisa melaksanakan program strategis yang direncanakan oleh Pemprov Sulsel.

• VIDEO: Kehabisan Stok Solar, Begini Suasana SPBU Simbuang Mamuju

• Malam Ini, Toyota Kalla Palopo Gelar Customer Gathering, Promo Uang Muka Rp 3 Juta Dapat Mobil

"Seperti di Tarkim rest area dan trotoar belum jadi jadi," katanya, Kamis (14/11/2019).

Menurut Nurdin, sebagai gubernur ia bertanggung jawab jika terjadi apa-apa di Pemprov Sulsel, sehingga para pejabat yang tidak bekerja maksimal akan dievaluasi.

"Jadi saya manfaatkan orang-orang yang saya anggap mampu, Kenapa? Agar mereka bisa bersinergi dengan " ujarnya.

Selain itu ada juga, sektor perikanan yang menurut dia tak sejalan dengan program yang ia cetuskan, mengenai ekspor hasil perikanan.

"Kalau program tidak jalan artinya mereka tidak serius, dan ini ujung-ujungnya ada di silvakan," katanya.

Meski begitu, dirinya memberikan kesempatan kepada seluruh OPD untuk 'bertobat', dan melaksanakan tugas pokoknya dengan baik.

• VIDEO: Kehabisan Stok Solar, Begini Suasana SPBU Simbuang Mamuju

• Malam Ini, Toyota Kalla Palopo Gelar Customer Gathering, Promo Uang Muka Rp 3 Juta Dapat Mobil

Ia mengungkapkan pola kerja yang ia lakukan ini yakni 'No action take over', bukan like and dislike