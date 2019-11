TRIBUNTIMURWIKI.COM - Simon Phillip Cowell atau lebih akrab disapa Simon Cowell adalah seorang juri kompetisi musik dan pencarian bakat di televisi.

Ia juga dikenal sebagai produser, pengusaha.

Cowell lahir pada 7 Oktober 1959 di Lambeth.

Beberapa serial kompetisi bakat dimana Cowell menjadi Juri di antaranya Inggris Pop Idol, The X Factor dan Britain's Got Talent, dan acara kompetisi bakat Amerika Serikat American Idol, The X Factor dan America's Got Talent.

Simon Cowell bersama juri di Americas Got Tallent (Instagram)

Cowell adalah pendiri utama dan kepala eksekutif perusahaan hiburan Inggris bernama Syco.

Cowell telah memproduksi dan mempromosikan single dan album untuk berbagai penyanyi yang dikontrak olehnya.

Dia dikenal atas mengontrak boyband seperti Westlife, One Direction dan CNCO.

Pada tahun 2004 dan 2010, Time memasukkan Cowell sebagai salah satu dari 100 orang paling berpengaruh di dunia.

Ditahun 2008, The Daily Telegraph memasukkannya di posisi keenam dalam daftar "100 orang paling kuat dalam budaya Inggris”.

Awal karier