Sertijab di SPN Batua Makassar, Irjen Mas Guntur Ganti 18 Pejabatanya
Sertijab 18 pejabat pangkat Kombes dan Akbp, dipimpin Kapolda Irjen Mas Guntur Laupe di SPN Batua, Makassar, pagi.
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - 18 pejabat di Polda Sulsel ikut serah terima jabatan (Sertijab), Senin (11/11/2019).
Sertijab 18 pejabat pangkat Kombes dan Akbp, dipimpin Kapolda Irjen Mas Guntur Laupe di SPN Batua, Makassar, pagi.
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Dari 18 pejabat itu, Kabid Humas Kombes Dicky Sondani, Dirsamapta Kombes Joni Triharto, Karo Ops Kombes Stepen Napiun.
Direskrimsus Kombes Yudiawan Wibisono, Kasubdit Cyber, AKBP Musa Tampubolon.
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Sementara itu, Kapolres di jajaran Polda Sulsel yang diganti. Adalah Kapolrestabes Makassar, Kombes Wahyu Dwi Ariwibowo.
Lalu, Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Aris Bachtiar, Kapolres Gowa AKBP Shinto Silitonga, Kapolres Bone AKBP Kadarislam.
Juga, Kapolres Parepare AKBP Pria Budi, Kapolres Maros AKBP Yohanes Richards Adrians, Kapolres Barru AKBP Burhaman.
Kapolres Luwu Utara AKBP Boyke Fredrik Salmon, Kapolres Pangkep AKBP Tulus Sinaga, Kapolres Wajo AKBP Asep Marcel.
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Kapolres Bantaeng AKBP Adip Rodjikan, Kapolres Enrekang AKBP Ibrahim Aji, dan Kapolres Soppeng AKBP Dedi Dewanto. (*)
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