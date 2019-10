Lirik Lagu Fake & True - Twice Lengkap dengan Terjemahan Indonesia, Trending di Youtube

TRIBUN-TIMUR.COM - Girlgrup Twice asuhan JYP Enterteinment baru saja merilis lagu baru bertajuk Fake & Love, Kamis (17/10/2019).

Video klip lagu Fake & True - Twice dirilis pada kanal YouTube TWICE JAPAN OFFICIAL YouTube Channel pada Kamis (17/10/2019).

Twice debut pada 20 Oktober 2015 silam di bawah naungan agensi JYP Entertainment.

Beberapa lagu Twice yang banyak dikenal di antaranya yaitu Cheer Up, Yes or Yes hingga Fancy.

Hingga berita ini diterbitkan, Minggu (20/10/2019) video klip Fake & True telah ditonton sebanyak 6,5 juta kali.

Serta masuk trending Youtube.

Berikut lirik Fake & True - Twice Lengkap dengan Terjemahan Indonesia;

Lirik Lagu Fake & True - Twice

Fake, True

Fake & True

Nai mono wo negaedo

Kekkyoku iyasenai kawaki wo

Dakedo kitto nozomu no wo

Tomenakereba itsuka wa

True, True, True