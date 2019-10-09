FOTO: Tenri Olle Yasin Limpo Berbincang dengan Warga Makassar di Cafe Holograms
Wakil Ketua DPW NasDem Sulsel Tenri Olle Yasin Limpo berbincang dengan masyarakat Kota Makassar di Cafe Holograms
sanovra/tribuntimur.com
Wakil Ketua DPW NasDem Sulsel Tenri Olle Yasin Limpo berbincang dengan masyarakat Kota Makassar di Cafe Holograms, Jl Onta Lama, Makassar, Rabu (9/10). Adik Tenri Olle YL, Irman YL juga berniat maju pada Pemilihan wali (Pilwali) Kota Makassar 2020.
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakil Ketua DPW NasDem Sulsel Tenri Olle Yasin Limpo berbincang dengan masyarakat Kota Makassar di Cafe Holograms, Jl Onta Lama, Makassar, Rabu (9/10). Adik Tenri Olle YL, Irman YL juga berniat maju pada Pemilihan wali (Pilwali) Kota Makassar 2020. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur:
A
Baca Juga
|Lurah Maccini Sombala Bawa Sendiri Motor Pemadam Kebakaran, Ada Apa?
|FOTO: Master Car Wash Tempat Cuci Mobil dan Perawatan Detailling
|FOTO: Cafe Holograms Hadirkan Menu Baru Ayam Tolak Pinggang
|FOTO: Cafe Holograms Hadirkan Menu Baru Ayam Tolak Pinggang
|Hasanuddin Contact Ajak Kerjasama Dinas Pariwisata
Penulis: Sanovra Jr
Editor: Ansar