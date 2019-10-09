FOTO: Tenri Olle Yasin Limpo Berbincang dengan Warga Makassar di Cafe Holograms

Wakil Ketua DPW NasDem Sulsel Tenri Olle Yasin Limpo berbincang dengan masyarakat Kota Makassar di Cafe Holograms

FOTO: Tenri Olle Yasin Limpo Berbincang dengan Warga Makassar di Cafe Holograms
sanovra/tribuntimur.com
Wakil Ketua DPW NasDem Sulsel Tenri Olle Yasin Limpo berbincang dengan masyarakat Kota Makassar di Cafe Holograms, Jl Onta Lama, Makassar, Rabu (9/10). Adik Tenri Olle YL, Irman YL juga berniat maju pada Pemilihan wali (Pilwali) Kota Makassar 2020. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakil Ketua DPW NasDem Sulsel Tenri Olle Yasin Limpo berbincang dengan masyarakat Kota Makassar di Cafe Holograms, Jl Onta Lama, Makassar, Rabu (9/10). Adik Tenri Olle YL, Irman YL juga berniat maju pada Pemilihan wali (Pilwali) Kota Makassar 2020. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR

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Makassar
Cafe Holograms
Tenri Olle Yasin Limpo
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Penulis: Sanovra Jr
Editor: Ansar
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