Paket Nginap dan Dinner Malam Tahun Baru Hotel BWP Makassar Mulai Rp 1.402.020

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Best Western Plus Makassar Beach, memperkenalkan paket kamar edisi pergantian tahun 2019 ke 2020 mendatang.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, paket kamar yang disediakan sudah termasuk free dinner untuk dua orang.

Demikian disampaikan Senior Sales Manager, Akbar saat dikonfirmasi Tribun Timur, Senin (30/9/2019).

RAMALAN ZODIAK CINTA Selasa 1 Oktober 2019: Aries Dikejutkan Pasangan Gemini Marah & Libra Kesulitan

Demonstran Masih Blokade Flyover, Bakar Ban dan Sampah Bekas

BREAKING NEWS: Demonstran Masih Blokade Fly Over, Bakar Ban dan Sampah Bekas

"Paket kamar kami pada edisi pergantian tahun mendatang dibanderol mulai Rp 1.402.020 untuk kamar superior," katanya.

Sedangkan untuk kamar deluxe Rp 1.502.020 dan Rp 2.502.020 kamar suite.

"Harga tersebut cukup terjangkau, apalagi sudah termasuk dinner dua orang," ujarnya.

Menurutnya, menu makan malam tersebut disajikan dengan konsep all you can eat.

Kata Jokowi Siapa Dalang Kerusuhan Wamena hingga 3.000 Warga Mengungsi, Tersangka & Kondisi Saat Ini

Akhirnya Terungkap, Duit (Uang) Receh Kembalian di Alfamart Itu Larinya ke Sini

Sebulan Jadi Tersangka OTT Pungli di Simbang, Ini Perkembangan Kasus Hatta

"Puluhan menu bisa kalian nikmati, ada Tradisional Food, Indonesian Food, Western dan banyak lagi," paparnya.

Akbar menambahkan, acara tahun baru dirangkaikan dengan berbagai acara.

Mulai dari Dinner for 2 persons, Brunch, Gimmick, Glowstick, Band Performance, Juggling dan Doorprize.

Adapun target hunian kamar pada momen pergantian tahun ini 100 persen alias 161 total kamar terisi full.

Laporan Wartawan Tribun Timur @umaconcit

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: