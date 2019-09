Ezra Walian Cetak Gol Perdana, Ini Reaksinya di IG

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Striker terbaru PSM Makassar, Ezra Walian membuka keran golnya saat berhadapan dengan Persipura Jayapura di Stadion Delta Sidoarjo, Jumat (27/9/2019) lalu.

Saat itu, ia masuk menjadi pemain pengganti menit 76'. Ia masuk menggantikan Muh Rizky Eka Pratama.

Puncak Musim Kemarau, Polsek Bungaya Ingatkan Warga Bahaya Kebakaran Hutan

Warga Palopo Kompak Tandatangani Petisi Anti Anarkistis

Wapres Jusuf Kalla Cukur di New York di Sela Sidang Umum PBB, Sang Cucu Bocorkan Berapa RI 2 Bayar

Inilah Pernyataan Sikap ACT terhadap Peristiwa Kemanusiaan di Wamena

Arum Spink Kembalikan Formulir Pendaftaran Calon Bupati di Partai Nasdem Bulukumba

Baru 7' menit bermain, pemain naturalisasi asal Belanda itu mencetak gol cantik, melalui sepak pojok yang dilakukan M Rahmat.

Gol Ezra berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 menit 83'.

Striker anyar PSM Makassar, Ezra Waliam membuka keran golnya saat berhadapan dengan Persipura Jayapura di Stadion Delta Sidoarjo, Jumat (27/9/2019) lalu. (Ezra Waliam)

Sayang, gol eks Ajax Amsterdam itu tidak mampu menghindarkan Laskar Pinisi dari kekalahan. Mantan striker PSM, Titus Bonai berhadil menjebol jala Hilman Syah dua kali.

Ezra mengaku senang bisa mencetak gol. Ia bahkan mengunggah gol perdananya itu di laman Instagramnya @ezrawalian.

Ia menuliskan caption begini.

"Unfortunately not a win for us. Still happy with my first goal for @psm_makassar . Next match going for the win! Sayangnya, bukan kemenangan untuk kita. Masih tetap senang dengan goal pertama ku untuk @psm_makassar . Laga selanjutnya akan coba raih kemenangan," tulisnya.

Unggahan Ezra direspon oleh beberapa rekannya dan seluruh suporter PSM Makassar.

Tercatat hingga Minggu (29/9/2019) pukul 11.00 Wita, sudah ada 36.939 akun yang likes, dan 366 komentar. (tribun-timur.com)