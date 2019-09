Wapres Jusuf Kalla Cukur di New York di Sela Sidang Umum PBB, Sang Cucu Bocorkan Berapa 'RI 2' Bayar

Wapres RI, Jusuf Kalla saat dicukur di Premium Barbershop, New York, Amerika Serikat, Kamis (26/9/2019) sore waktu setempat atau subuh waktu Indonesia.

TRIBUN-TIMUR.COM - Wapres Jusuf Kalla cukur di New York AS, sang cucu bocorkan berapa harus "RI 2" bayar.

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) menyempatkan waktu untuk cukur atau pangkas rambut di Premium Barbershop, New York, Amerika Serikat, Kamis (26/9/2019) sore waktu setempat atau subuh waktu Indonesia.

Aktivitas itu dilakukan di sela dia mengikuti Sidang Umum PBB ke-74 yang berlangsung di Markas Besar PBB, New York.

Jusuf Kalla datang ke barbershop dengan cara jalan kaki selama sekitar 4 menit dari hotel tempatnya menginap selama di New York, The Westin New York Grand Central.

Saat memangkas rambutnya, Jusuf Kalla ditemani cucunya Ahmad Fikri Susanto yang akrab dipanggil Abang, putra pasangan Susanto Suyanto dan Muchlisa Jusuf Kalla.

"Abang bercerita bahwa kakeknya membayar ongkos cukurnya 15 USD (setara Rp 212 ribu)," kata Egy Massadiah, anggota delegasi yang ikut bersama Wapres RI Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla merapikan rambut sebab pada keesokan harinya, Jumat (27/9/2019), dia tampil menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB.

"Sejak 2015, Jusuf Kalla selalu memimpin delegasi RI menghadiri Sidang Umum PBB di NY ( New York ). Dalam ingatan saya, setidaknya sudah 2 kali juga Jusuf Kalla menyempatkan diri potong rambut di New York. Perjalanan sekitar 2 minggu meninggalkan Tanah Air membuat JK harus merapikan rambutnya di mana saja, termasuk di NY," kata Egy Massadiah.

Di Indonesia, dia rutin pangkas rambut sebanyak 2 kali dalam sebulan.

Kata Egy Massadiah, "RI 2" punya tukang cukur langganan bernama Latif.