Gubernur Sulsel Membuka Resmi Musda IBI Sulsel, Ini Pesannya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah resmi membuka Musyawarah Daerah (Musda) Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Sulawesi Selatan, di Lotus Balroom, Four Points by Sheraton Jl Andi Djemma no 130, Kota Makassar, Sabtu (21/9/2019).

Musda ke VII ini mengusung tema Bidan Garda Terdepan Mengawal Kesehatan Maternal Neonatal melalui GERMAS dan pelayanan Berkualitas.

Dalam sambutannya Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengajak IBI bermitra dan kawal pelayanan kesehatan.

"Mari sama-sama kita mengawal kualitas pelayanan kesehatan pelayanan, khususnya pelayanan untuk ibu hamil," katanya.

Pembukaan Musda ditandai dengan pemukulan gong oleh Nurdin Abdullah.

Kemudian dengan pemotongan tumpeng bersama, Gubernur, Ketua Pengurus Daerah IBI Provinsi Sulsel H Suriyani, bendahara pengurus pusat IBI Heru Herdiawati, Perwakilan Bkkbn Provinsi Sulsel Wardihang dan Kepala Dinas Kesehatan Sulsel Dr dr Bahctiar Baso.

Musda dirangkaikan dengan puncak HUT ke 68 IBI HUT yang mengusung tema "Bidan Melindungi Hak Kesehatan Reproduksi Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Optimalisasi Pelayanan Kebidanan".

Rencananya Musda dilanjutkan, Minggu (22/9/2019) besok di Lotus Balroom, Four Points by Sheraton Jl Andi Djemma no 130.

