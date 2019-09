Pendaftaran CPNS 2019 Mulailah Simulasi Latihan Tes CAT di Web Resmi BKN Ini dan Siapkan Berkas 

Link Pendaftaran CPNS 2019 Mulailah Tes Simulasi CAT BKN di Web Resmi BKN Ini dan Siapkan Berkas

TRIBUN-TIMUR.COM - Kabar gembira bagi Anda yang berminat mendaftar CPNS 2019.

Kemenpan RB mengkonfirmasikan Link Pendaftaran CPNS 2019 resmi dibuka akhir September atau awal Oktober 2019 ini.

Segera siapkan berkas dan persyaratan dokumen CPNS 2019.

Tak kalah penting, mulailah latihan Simulasi CAT BKN agar dimudahkan nantinya.

Informasi pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS 2019 akan segera diumumkan.

Dikutip dari laman resmi menpan.go.id, Sekretaris MenpanRB Dwi Wahyu Atmaji menyebutkan, pengumuman pengadaan CPNS 2019 akan dilakukan sekitar akhir September atau awal Oktober 2019.

"Pengumuman pengadaan CPNS 2019 akan diumumkan sekitar akhir September/awal Oktober 2019, melalui website Kementerian PANRB dan website instansi masing-masing," kata Dwi Wahyu dalam keterangan resminya, Selasa (10/9/2019).

Informasi pengadaan CPNS 2019 (menpan.go.id)

Dari sebuah video yang diunggah admin BKN di Twitter bertajuk "Get ready for the epic battle", BKN membocorkan mengenai jumlah instansi yang ikut serta dalam seleksi CPNS 2019.

Selain itu rincian formasi tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis yang akan diterima pada rekrutmen CPNS 2019.