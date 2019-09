Jadi Sorotan Publik saat Presiden BJ Habibie Wafat, Thareq Kemal Habibie Akhirnya Tunjukkan Kondisi Matanya yang Selalu Ditutupi ala Nick Fury

TRIBUN-TIMUR.COM-Saat mengumumkan kabar meninggalnya Presiden ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie, penampilan Thareq Kemal Habibie menyita perhatian publik.

Di tengah duka keluarga BJ Habibie, Thareq Kemal Habibie jadi sorotan saat tampil dengan mata kanan yang tertutup.

Banyak yang menyebut, penampilan Thareq Kemal Habibie seperti bos Avangers Nick Fury.

Mengobati rasa penasaran publik, Thareq Kemal Habibie akhirnya juga mengungkap apa yang terjadi padanya.

Tak hanya itu, Thareq bahkan juga membuka penutup mata yang selalu dipakainya.

Melalui tayangan Intens yang diunggah di kanal Youtube Intens Investigasi, Thareq memberikan klarifikasi untuk meluruskan kabar yang beredar, Minggu (15/9/2019).

Jadi Sorotan, Thareq Kemal Habibie Akhirnya Tunjukkan Matanya yang Selalu Ditutupi ala Nick Fury (Kompas.com)

Thareq juga menegaskan bahwa kabar BJ Habibie mendonorkan mata untuknya adalah hoax.

Thareq berujar kalau dirinya menderita diabetes.

"Ini saya mau selesaikan hoax, once for all, jadi saya ini menderita diabetes, tapi lucunya diabetes saya hilang," kata Thareq, seperti dikutip dari tayangan kanal YouTube Intens.