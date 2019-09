146 Atlet se Luwu Raya Berlaga di Show Every Inch Of You Spirit

TRIBUNPALOPO.COM,WARA -Pengelola Taekwondo Kota Palopo menggelar Kejuaraan Taekwondo Antar Pelajar se Luwu Raya, Bumi Sawerigading Cup 2019.

Kejuaraan dengan tema ‘Show Every Inch Of You Spirit’ berlangsung di Gedung Kesenian Kota Palopo. Kejuaraan ini resmi dibuka Wakil Wali Kota Palopo Dr Rahmat Masri Bandaso (RMB), Sabtu (14/9/2109) kemarin.

Ketua panitia pelaksana, Absalon B Sarante menyampaikan sebanyak empat kabupaten dan kota yang diundang dalam kejuaraan ini. Namun hanya 3 kabupaten dan kota yang ikut, yaitu kabupaten Luwu, kabupaten Luwu Timur, dan Kota Palopo dan yang tidak sempat hadir yaitu kabupaten Luwu Utara.

Dari setiap Kabupaten dan Kota yang hadir 15 kontingan, yang terdiri atas 146 atlet.

“Sebenarnya target kami hanya 100 atlet, akan tetapi yang hadir sampai saat ini 146 atlet,” ujarnya.

Adapun kategori dalam kejuaraan ini, yaitu Kategori Cadet 7-13 tahun, sabuk kuning sampai hitam, dan kategori Junior 14-17 tahun sabuk hijau ke atas.

Sementara itu, Ketua Umum Pengcab Taekwondo Kota Palopo, Andi Farid Baso Rachim AP, menyampaikan terima kasih atas kerja keras dari panitia dan pengurus, sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik.

Wakil Wali Kota Palopo Dr Rahmat Masri Bandaso (RMB) membuka Kejuaraan Taekwondo Antar Pelajar se-Luwu Raya, Sabtu (14/9/2109) kemarin. (Humas Pemkot Palopo)

“Selama 6 Tahun lamanya kejuaraan Taekwondo tidak pernah dilaksanakn di Luwu Raya. Pada tahun 2019 ini, Alhamdulillah kita bisa laksanakan lagi. Ini akan menjadi cikal bakal tumbuhnya atlet taekwondo, bukan hanya di Luwu akan tetapi skala Sulsel,” ujarnya.

Wakil Walikota Palopo Rahmat Masri Bandaso, mewakili Walikota Palopo, menyampaikan, dengan adanya kejuaraan ini Taekwondo seakan hidup lagi.

“Untuk para atlet yang mengikuti kejuaraan mari kita junjung sprortifitas dalam berlomba, karena itu adalah hal yang paling utama dalam berlomba,” ujarnya.

Wawali juga berharap, agar atlet Taekwondo akan menyumbangkan mendali emas pada kejuaraan taekwondo yang akan dilaksanakan oleh Komenpora kedepannya.

Hadir pula pengurus dari Provinsi Sulsel, perwakilan dari Polres Palopo, para pembimbing, para peserta dan tamu undangan.

