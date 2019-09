She Finds

Positif Lupus, Kim Kardashian Nangis, Ketahui Penyebab dan Gejala Penyakit Ini, Bisakah Disembuhkan?

TRIBUN-TIMUR.COM - Bintang Hollywood Kim Kardashian positif mengidap penyakit lupus.

Hal itu terungkap dalam tayangan di akun YouTube Keeping Up With The Kardashians pada Senin (09/09/2019).

Seperti diketahui, Lupus adalah penyakit autoimun.

Kim kemudian pergi ke dokter dan menjalani tes darah. Kim mengaku ketakutan dan panik.

Tak lama kemudian, dr Daniel Wallace melalui sambungan telepon dengan Kim mengatakan hasil pemeriksaan positif lupus.

Selain itu, Kim juga memiliki rheumatoid arthritis (RA) atau peradangan sendi yang juga penyakit autoimun.

Saat mendengar hasil tersebut, Kim telihat menitikkan air mata dan mengambil tisu untuk mengusap air matanya.

Ibu empat anak itu kemudian menanyakan lebih lanjut mengenai penyakit tersebut.

Dokter menjelaskan, selain mengalami pembengkakan sendi, penyakit itu bisa membuat Kim demam, muncul ruam, luka pada mulut, hingga kelelahan.