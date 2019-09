Imigrasi Mamuju Periksa Kapal Asing Tujuan Lombok, Mamuju, Maratua dan Toli-toli

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU,- Tim Pengawasan Orang Asing (Pora) Imigrasi Mamuju, bekerjasama dengan Pangkalan TNI AL (Lanal) Mamuju melakukan operasi gabungan di perairan pantai Manakarra, Mamuju, Kamis, (12/9).

Operasi gabungan tersebut dengan menggunakan sea reader milik Lanal Mamuju tersebut dan melakukan pengecekan dan pengamanan terhadap 4 kapal Yacht berbendera asing yang berlabuh di depan pantai Manakarra.

Berikut keempat kapal Yacht berbendera asing tersebut; Kapal Yacht EN Dian GT 29 berbendera Singapura, kapal Yacht SV Temptres of Down GT 20 berbendera Inggris, Kapal Yacht SV Javerne GT 7.8 berbendera Switzerland, dan Kapal Yacht SV Mai Tai GT 12 berbendera New Zealand.

Keempat kapal itu masing-masing ditumpangi dua crew awak kapal dari pelabuhan Nunukan, namun dengan tujuan yang berbeda, diantaranya Lombok, Mamuju, Maratua dan Toli-toli, sesuai dengan Clearance SPB.

Dari hasil pemeriksaan, keempat kapal Yatch tersebut tidak ditemukan kesalahan. dokumen lengkap dan masih berlaku. Visa yang digunakan adalah sosial budaya dan wisata.

"Saat dilakukan pemeriksaan, mereka menjelaskan bahwa keberadaan mereka di Mamuju, dikarenakan kebutuhan bahan bakar serta membeli kebutuhan logistis yang mulai menipis. Dan rencananya, mereka akan berada di Mamuju 3 sampai 4 hari kedepan", kata Kasi Inteldakim Imigrasi Mamuju, Andi Zulfikar Rasdin.

Tim Pengawasan Orang Asing (Pora) Imigrasi Mamuju, bekerjasama dengan Pangkalan TNI AL (Lanal) Mamuju melakukan operasi gabungan di perairan pantai Manakarra, Mamuju, Kamis, (12/9). (Dok. Imigrasi Mamuju)

Ia juga menjelaskan bahwa, pengawasan orang asing dari pihak Imigrasi perlu dilakukan. Baik dari segi kelengkapan dokumen, serta mengantisipasi apabila crew kapal turun ke darat, agar tidak melakukan kegiatan lainnya yang dapat merugikan.

"Apabila dalam waktu 3 hari ke depan, kapal Yacht tersebut tidak berangkat ketujuannnya masing -masing, maka perlu dilakukan patroli dan penyelidikan mendalam terkait keberadaan kapal Yacht tersebut di Mamuju", tegas Andi Zulfikar. (*)

