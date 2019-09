Sekolah Pascasarjana Unhas Kembali Gelar Konferensi Internasional Isu-isu Global

Sekolah Pascasarjana (SPS) Universitas Hasanuddin menggelar The 2nd International Conference on Global Issue for Infrastructure, Environment, and Socio-Economic Development (GIESED), Rabu (11/9/2019) di Hotel Four Points by Sheraton, Jl Andi Djemma, Makassar.

Sekolah Pasca Sarjana Unhas Kembali Gelar Konferensi Internasional Isu-isu Global

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin menggelar The 2nd International Conference on Global Issue for Infrastructure, Environment, and Socio-Economic Development (GIESED), Rabu (11/9/2019).

Kegiatan ini berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton, Jl Andi Djemma, Makassar.

Rektor Unhas, Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu, membuka langsung kegiatan ini.

Tahun ini, The 2nd GIESED mengambil tema utama: “Sustaining the Earth and the People through renewable energy, green environment, sustainable agriculture, and socio-economic inclussion”.

Acara diawali dengan laporan ketua panitia, Prof Herman Parung.

Ia menjelaskan bahwa konferensi ini merupakan kegiatan seri kedua yang digelar oleh Sekolah Pascasarjana Unhas.

Hadir sebagai Keynoet Speaker adalah Associate Professor Ariel Liebman dari Monash University.

Prof Liebman adalah Direktur pada Monash Grid Innovation Hub.

Ahli dalam bidang energi ini memiliki Scopus H-index 7.