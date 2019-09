Juri Suryanation Motorland Puji Kosep dan Kreativitas Builder Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Seri ketiga Suryanation Motorland Battle digelar di pelataran Mall Phinisi Point (PiPo) Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, Sabtu (7/9/2019).

Sebanyak 131 builder di Bumi Celebes ikut ambil bagian, yang tersebar ke dalam 9 kelas, baik kategori di bawah 250cc (U250cc) dan kategori di atas 250cc (A250cc).

Sembilan kelas yakni, chopper/bobber U250cc, scrambler/tracker U250cc, cafe racer U250cc.

Streat cup/choppy cup U250cc, sport FFA, chopper/bobber A250cc, scrambler/tracker A250cc, free for all (FFA), dan exibition class.

Exhibition class terdiri atas classic bikes, classic scooter, matic custom, moto-art pinstripe dan lettering, best American V twin, best mini bike, best painting dan recognition awards (Suryanation committe pick, media pick dan judges pick).

Tiga juri Veroland dari Kickass Choppers, Dodi Irhas dari Chrome Cycles, dan Kaichiroh Kurosu dari Cherry's Company, Jepang memuji konsep dan kreativitas builder Makassar.

Dodi bilang, custom builder Makassar keren. "Luar biasa yah karya builder Makassar, keren deh pokoknya. Namun perlu diperhatikan pada finishingnya," ujar Dodi.

Veroland pun demikian. "Dibanding dua daerah (Medan-Palembang) Makassar ini paling ramai, paling seru. Karya customnya juga keren, konsepnya baik," ujarnya.

"Intinya sulit dah kita menikai siapa pemenangnya," ujar Veroland.

Selain keduanya, ada juga juri tamu dari Jepang. Kaichiroh mengatakan, masih banyak kelemahan dari beberapa customer yang ikut ambil bagian.

"Namun saya semangat datang ke sini, melihat animo yang sangat besar dari peserta yang ikut ambil bagian," ujar Kaichiro.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad

