Rapper Amerika Serikat French Montana Jadi Pasangan Duet Agnez Mo di Lagu Diamonds, Ini Profilnya,

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Penyanyi Agnes Monica Muljoto atau lebih dikenal dengan nama panggung Agnez Mo merilis singel baru bertajuk Diamonds.

Melansir dari Kompas.com dalam singel kali ini, Agnez Mo berkolaborasi dengan penyanyi rap asal Amerika Serikat, French Montana.

Singel terbaru itu diunggah dalam kanal YouTube Agnez Mo pada Jumat (6/9/2019).

Lagu bertempo upbeat dengan sentuhan RnB ini ternyata langsung menarik perhatian warganet.

Hingga pukul 18.15 WIB, video audio tersebut telah ditonton lebih dari 94.000 kali. #AGNEZMOxFrenchMontana menjadi trending di Twitter,

"This song makes me wanna go to Dancer village and dancing all day," tulis seorang warganet Alle Broklyn, seperti dikutip Kompas.com, Jumat (6/9/2019).

"Feel wanna dance! Go girl.. Blink blink baby blink diamond on my necklace," tulis warganet lain, Dewi wiji Lestari.

Meski demikian, Agnez Mo belum merilis video klip singel terbaru ini.

Sebelumnya, Agnez Mo memamerkan foto kolase yang menampilkan dirinya dengan French Montana dalam akun instagram pribadinya, @agnezmo pada Selasa (9/7/2019).