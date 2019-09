Sore Ini, Madani vs Lera dan MS Seven vs Tabaroge di Piala Kemerdekaan Wotu

TRIBUNLUTIM.COM, WOTU - Turnamen Piala Kemerdekaan Wotu di Lapangan Gaswo, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel) sudah masuk babak 6 besar.

Rabu (4/9/2019) sore ini, Madani FC berhadapan dengan Lera FC. Sementara pertandingan kedua MS Seven melawan Tabaroge FC.

Pertandingan nanti dimulai pukul 15.30 Wita atau setelah salat asar.

Madani FC lolos dramatis setelah mengkandaskan perlawanan Indologo FC.

Madani FC menang adu lempar koin setelah waktu normal dan adu pinalti hingga malam tak menemukan pemenang.

Sementara Lera FC menang tipis 1-0 atas tim kuat Kanawatu FC.

Tabaroge FC juga menjadi tim kuda hitam yang sebelum lolos ke 6 besar, tim ini menggasak Arolipu FC dengan skor telak 3-0.

Tabaroge FC perlu kerja keras melawan MS Seven yang juga adalah juara bertahan turnemen ini. MS Seven punya komposisi pemain lokal yang bagus.

Laporan Wartawan TribunLutim.com, vanbo19

Buat Netizen Indonesia Geger hingga Masuk Google Trends, Apa itu Kontool? Ternyata ini Fungsinya

Di Tengah Kerusuhan,Panglima TNI Lakukan Mutasi, 2 Sosok Jenderal Putra Asli Pimpin 2 Kodam di Papua

Dibongkar Thalia, Terungkap Perlakuan Sebenarnya Ruben Onsu ke Betrand Peto, Marah Gegara Hal Remeh

Baca: Daftar Lengkap Mutasi Terbaru Polri 2019 Selain Kapolda Sulsel, Anak Eks Kapolri Jadi Ajudan Jokowi

Baca: Sosok AKBP Adi Vivid Agustiadi Bachtiar Ajudan Baru Presiden Jokowi, Anak Eks Kapolri Dai Bachtiar

Baca: Daftar BUMN Buka Lowongan Kerja, Ada PT Geo Dipa Energi, PT Industri Kereta Api, dan Telkom Group

Baca: Arti Kontool Aplikasi atau Software Asal Jerman Sebenarnya, Berslogan Lebih Besar dan Lebih Kuat

Baca: Promo, Diskon Hari Pelanggan Nasional di KFC, Telkomsel, Pizza Hut Tanggal 4 Oktober 2019

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

Baca: Kaesang Pangarep - Gibran Rakabuming Jualan Sang Pisang dan Markobar, Bandingkan Kerjaan Anak Mentan

Baca: Jelang Lawan PSM Makassar, Dua Pemain PSIS Mundur. Juga Tanpa Escobar di Makassar!

Baca: Putra Presiden Jokowi Jual Pisang, Putra Menteri Pertanian Amran Sulaiman Jualan Telur

Baca: Hari Ini, Paket Data Internet Telkomsel 4 GB Hanya Rp 10, Lebih Murah dari Permen

Baca: Fakta-fakta Anjing Milik Bima Aryo Serang ART hingga Tewas, Benarkah Akibat Salah Pola Asuh?

Baca: Pelatih Baru Persebaya Masih di Austria, Latihan Dipimpin Dua Asiten. Siapa Mereka?

Baca: Ini Pemain Baru PSM Akan Dikenalkan, Apa Ezra Walian, Witan, Nurhidayat? Begini Nasib Eero Markkanen

Baca: KRONOLOGI Ustaz Tewas Disiram Air Keras Sepulang Ngajar Mengaji, Ada Motif Dendam Asmara?

Baca: Jum, Pencuri Lintas Provinsi Ditangkap Polisi di Parepare

Baca: Gara-gara Postingan Facebook, Remaja Gowa Berurusan Polisi