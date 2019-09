MAN 1 Polewali Mandar Sukses Gelar English Camp, Bule Amerika Berbagi Tips Ngomong Inggris

TRIBUN-TIMUR.COM,- Madrasah English Community (Melty) Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Polewali Mandar, sukses menggelar English Camp 2019.

English Camp mengangkat tema The More You Speak The More You Get dilaksanakan Jumat-Minggu (23-25/8/2019) di MAN 1 Polman Bonne-Bonne, Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat.

Panitia English Camp foto bersama Mr John (Humas MAN 1 Polman)

English Camp diikuti 85 siswa kelas X dan XI.

Hadir membuka Wakil Kepala Madrasah bapak Ansar.

Dalam sambutannya, Ansar berharap para siswa pexserta English Camp benar-benar bisa menyerap ilmu sebanyak-banyaknya.

"Semoga anak-anakku bisa belajar banyak dan semakin percaya diri menggunakan bahasa inggrisnya dalam percakapan sehari-hari. Terutama saat berada di sekolah,"kata Ansar.

Hadir pula dalam pembukaan guru pembina Melty Misbah Nur dan para panitia siswa.

English Camp tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya.

Dan menjadi English Camp pertama madrasah yang mengundang bule asal Amerika Serikat.