Jung Hae In Lawan Main Kim Go Eun di Tune In for Love, Simak Profil Kpop Idol Ganteng Ini

Aktris cantik Kim Go Eun baru saja merampungkan film terbarunya yang berjudul Tune In for Love.

Dalam film yang tayang perdana pada Rabu (28/8/2019) itu Kim Go Eun menjadi lawan main Jung Hae In.

Dilansir Grid.id dari laman Soompi pada Sabtu (31/8/2019), Tune In for Love menjadi film pertama yang memecahkan rekor box office untuk kategori roman sejak hari pertama penayangannya

Film itu juga menjadi No 1 di box office dan bertengger selama tiga hari berturut-turut.

Dalam Tune In for Love, Kim Go Eun berperan sebagai Mi Soo yang memiliki karakter bertolak belakang dengan Hyun Woo (Jung Hae In).

Keduanya terus berpapasan selama bertahun-tahun, h

anya saja waktunya tidak pernah tepat.

Baru-baru ini dalam sebuah wawancara dengan Star Today, Kim Go Eun menyampaikan pujian untuk lawan mainnya itu.

Ia sama sekali tak merasa kesulitan saat harus beradu akting dengan aktor 31 tahun itu.

Dan baginya, sejak awal pertemuan, ia tidak pernah ragu untuk bekerja sama dengan Jung Hae In.