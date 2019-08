Bertabur Promo Merdeka di TSM Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Momen kemerdekaan tampak terasa di Trans Studio Makassar.

Pantauan Tribun Timur, Sabtu (17/8/2019) masing-masing tenant baik fesyen, sepatu, aksesoris hingga kosmetik menghadirkan nuansa merah putih.

Tak hanya itu, promo yang dihadirkan pun beragam, mulai diskon 17 persen, 20 persen, 45 persen, 50 persen hingga 70 persen.

Misalnya di Avenue, tenant yang menawarkan berbagai koleksi fesyen perempuan memberikan diskon 20 persen hingga 70 persen.

The Executive menawarkan diskon hingga 74 persen.



Selanjutnya, Bridges Eyewear sebagai tenant yang menjajakan berbagai varian kecamata juga menghadirkan promo.

Promo yang dihadirkan bertajuk Independence Sale dengan spesial harga mulai Rp 299 ribu. Sementara di hari reguler harga dipatok mulai Rp 600 ribu.

Tenant sepatu dan tas EVB juga tak mau kalah, promo yang ditawarkan berupa cashback Rp 178 ribu untuk minimum belanja tertentu.

Watch Club yang dikenal sebagai outlet jam tangan branded menghadirkan diskon 17 persen ditambah 8 persen.

Bagi yang ingin berburu produk kecantikan ataupun perawatan tubuh, The Body Shop memberikan potongan diskon up to 50 persen untuk item tertentu.

Promo berlaku selama Agustus 2019.(*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umaconcit

