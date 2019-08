Yuk Mampir di Hello Cat Cafe, Bisa Nongkrong Sekaligus Bermain Bersama Kucing

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Bagi kalian pecinta kucing, sepertinya Hello Cat Cafe bisa menjadi pilihan yang tepat untuk nongkrong.

Pasalnya tempat ini merupakan kafe berbeda dari yang lainnya.

Bukan hanya sekedar nongkrong biasa, melainkan bisa bermain dnegan berbagai jenis kucing yang ada.

Lokasinya ada di lantai dua, You Had Me at Hello Cafe Jl. Syarif Al Qadri no. 101, Makassar.

Meski masih merupakan satu manajemen, namun Hello Cat Cafe mengusung konsep berbeda.

Disini kalian akan melihat berbagai permainan untuk kucing, meja dan kursi yang serba kecil, hingga buku bacaan tentang kucing.

Tapi jangan khawatir, juga tersedia bangku untuk ukuran dewasa.

Dibalik ide menarik ini, ada seorang wanita muda bernama Fildzah Auni Pratiwi (25).

Cici sapaan akrab Fildzah Auni Pratiwi selaku owner Hello Cat Cafe, merasa sangat senang bisa menjalankan usahannya ini.

Terinspirasi dari negara Korea yang memiliki banyak cafe binatang.