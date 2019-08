Catat Jadwalnya, Four Point Makassar Bakal Gelar Run to Give 2019

General Manager Four Points Makassar, I Gede Sujana

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Four Points by Sheraton Makassar akan kembali menggelar Run to Give 2019, Minggu (15/9/2019), pukul 06.00 wita hingga selesai.

Kegiatan ini serentak digelar 5.700 properti Marriott International, di 110 negara di dunia.

Rute yang akan dilalui peserta berjarak 7 kilometer.

Start dari Four Points Makassar melewati Jalan Andi Djemma, Veteran Selatan, Ratulangi, Landak Lama, Veteran Selatan dan akan finish di titik awal.

Peserta Harap Pelaksanaan Sandeq Race Sulbar Ditingkatkan

Konsep Homey ala You Had Me at Hello Cafe Bisa Buat Pengunjung Nyaman

Dinas Ketahanan Pangan Parepare Gelar Festival Cipta Menu Pangan Lokal

Tak hanya itu, menggandeng Balai Kesehatan Paru Makassar, Four Point akan mengampanyekan bahaya Tuberculosis (TBC).

Demikian disampaikan General Manager Four Points Makassar, I Gede Sujana, Kamis (15/8/2019).

Ia mengarakan, kegiatan ini akan dimeriahkan Live Music, Booth Tenant, Door Prize menarik dan hadiah spesial bagi tiga finisher pertama.

Tak ketinggalan, kegiatan ini akan dihibur oleh Comica terkenal, Pandji Pragiwaksono.

"Kami optimis, Run to Give 2019 kali ini akan lebih sukses, serta memiliki banyak peserta," katanya.

Peserta Harap Pelaksanaan Sandeq Race Sulbar Ditingkatkan

Konsep Homey ala You Had Me at Hello Cafe Bisa Buat Pengunjung Nyaman

Dinas Ketahanan Pangan Parepare Gelar Festival Cipta Menu Pangan Lokal

"Nantinya, biaya dikumpulkan dari peserta akan kami donasikan untuk Balai Kesehatan Paru Makassar," lanjutnya.