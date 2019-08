Lima Film Layar Lebar Tayang di CGV Panakkukang, Lengkap Sinopsis dan Jadwalnya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Menonton bisa menjadi satu diantara beberapa kegiatan alternatif untuk melepas penat.

Nonton di bioskop mungkin bisa jadi satu pilihan, untuk menghabiskan waktu luang bersama keluarga, sahabat, maupun pasangan.

Bulan Agustus 2019 memang menjadi waktu yang tepat untuk menonton film.

Karena di bulan ini banyak film baru yang wajib ditonton seperti film Boboiboy Movie 2

,Fast & Furious: Hobbs & Shaw dan film menarik lainnya.

Berdasarkan pantauan Tribun Timur, Sabtu (10/8/2019) berikut lima film yang sedang tayang di bioskop CGV Daya Grand Square, Jl Perintis Kemerdekaan, KM 14.

1. Bring The Soul: The Movie

Jenis Film: Documentary, Music

Produser: Big Hit Entertainment Co. Ltd., Camp Entertainment

Sutradara: Jun-Soo Park

Penulis: Jun-Soo Park

Produksi: Big Hit Entertainment Co. Ltd., Camp Entertainment

Pemain: RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, Jung Kook

Sinopsis:

Mengisahkan tentang tur "Love Yourself", BTS kembali kel layar lebar dengan Bring the Soul: The Movie.

Bring the Soul: The Movie akan mengisahkan pasca konser di tur terakhir mereka di Paris, Eropa.

Petualangan di kota-kota baru hingga tampil di depan ribuan tentara di seluruh dunia.